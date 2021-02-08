Полеты будут осуществляться один раз в неделю по воскресеньям.

Согласно расписанию, вылет рейса из петербургского аэропорта "Пулково" запланирован на 10:00, прилет в Минск — в 11:55. Обратный рейс вылетает из Минска в 12:55 и прибывает в аэропорт "Пулково" в 14:35.

Полеты будут осуществляться на самолете Airbus A319.

Авиакомпания совершала рейсы в Минск в 2014-2015 годах, до объединения с "Оренбургскими авиалиниями" и "Донавиа". После объединения перевозчик не летал по этому направлению.

Ранее, 4 февраля, сообщалось, что авиакомпания "Белавиа" возобновляет выполнение регулярных рейсов по маршруту Минск — Санкт-Петербург — Минск.

"Россия" — одна из крупнейших авиакомпаний РФ. В 2020 году перевезла 5,7 млн пассажиров (-51% г/г). Четвертая авиакомпания в РФ по пассажиропотоку. Базовые аэропорты — петербургское "Пулково", московское "Шереметьево". "Аэрофлот" контролирует 75% минус 1 акцию "России", блокирующий пакет — у администрации Санкт-Петербурга.