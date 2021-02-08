"Опасаемся, что в марте какая-то часть компаний может сократить занятость, особенно в тех видах деятельности, которые на сегодняшний момент не восстановились в полном объеме", — заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе заседания президиума фракции "Единая Россия" в Госдуме.

По его словам, речь, прежде всего, о заведениях общественного питания, сфере услуг, развлечений и гостиничном бизнесе.

Решетников пояснил, что министерство связывает эти риски с окончанием в марте 2021 года действия ФОТ 2.0 — программы кредитования малых и средних предприятий (МСП) с последующим списанием кредитов при условии сохранения бизнесом рабочих мест.

"У нас на сегодняшний момент под защитой этой программы находятся 5 млн 366 тыс. рабочих мест, и эта программа в марте заканчивает свое действие. На сегодняшний момент 98% компаний выполняют ковенанты, из них 95% выполняют коменданты от 90% и выше сохранения занятости и порядка 5% — в диапазоне от 90% до 80%. Выполнение этих программ существенно выше наших ожиданий", — сказал Решетников.

"В настоящий момент мы по поручению президенту готовим предложения по дополнительным мерам поддержки этих секторов экономики. И нам представляется, что это как раз крайне важно для поддержания занятости наряду с теми мерами, которые уже в январе были озвучены президентом, и по его поручению в настоящий момент готовится выпуск нормативных актов, связанный с дополнительными мерами поддержки безработных, их трудоустройства, задействуя уже механизм работодателей", — сообщил министр.