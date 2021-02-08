«Впервые в России на курорте совместно с администрацией Краснодарского края будет реализован пилотный проект апробирования персональных аварийных радиомаяков Международной спутниковой системы поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ. По мнению разработчиков, внедрение спутниковой системы в туристической сфере Краснодарского края позволит обеспечить безопасность в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, вследствие чего будет сокращено время оказания помощи пострадавшим, а также существенно снижены материальные затраты на проведение аварийно-спасательных работ», — отмечает пресс-служба курорта.

Там уточнили, что прибор ПАРМ-406 СП предназначен для передачи аварийного сообщения с координатами места бедствия поисково-спасательным силам, находящимся в непосредственной близости от происшествия. Аварийный радиомаяк со временем работы 48 часов будут тестировать в течение всего зимнего сезона как на «Розе Хутор», так и в «Кавказском государственном природном биосферном заповеднике имени Х.Г. Шапошникова» и АО «Апшеронск-Лагонаки».

По словам заместителя генерального директора «Розы Хутор» Сергея Чернова, на курорте действует специальный полигон, на котором отрабатываются навыки поиска и спасения оказавшихся в лавине в имитированных условиях – обнаружение, зондирование, откапывание и тд. «Такие тренировки проходят на высоте 2100 метров над уровнем моря. Также работают собственные противолавинная, метео и поисково-спасательные службы, трудятся специалисты, поэтому по итогам проведенных тестов мы будем готовы предоставить изобретателям самое квалифицированное мнение о практической эксплуатации радиомаяков», — добавил он.