"Построенный терминал начнет работать уже этой весной, после завершения строительства теплого перехода, и первоначально будет принимать вахтовых пассажиров. А с апреля 2021 года здесь приступят к полноценному обслуживанию жителей и гостей республики", — говорится в сообщении.

После завершения строительных работ общая площадь терминала выросла более чем в 2 раза, до 29 тыс. кв. м, а пропускная способность — с 600 до 1,2 тыс. человек в час.

Здание оснащено всем необходимым оборудованием — телетрапами, комплексами обработки багажа, информационными системами — и полностью соответствует международным стандартам. Для производственно-диспетчерской службы рядом оборудована 19-метровая вышка с обзором на 270 градусов. Как сообщалось, модернизация терминала, стартовавшая в 2018 году, предусматривала возведение трехэтажного здания площадью 12,5 тыс. кв. м, обновление инженерной и транспортной инфраструктуры в режиме действующего аэропорта и проведение иных работ. Стоимость первого этапа составила более 3 млрд рублей. На втором этапе предполагается реализовать концепцию единого аэровокзального комплекса.

АО "Международный аэропорт Уфа" обслуживает более 40 российских и зарубежных авиакомпаний, имеет две взлетно-посадочные полосы. Аэровокзальный комплекс, состоящий из двух терминалов, обеспечивает общую пропускную способность 1,4 тыс. пассажиров в час. Средний пассажиропоток в год превышает 3 млн человек. Владельцем 100% акций является Башкирия.