"По оптимистичным прогнозам, постепенное оживление туристской отрасли и увеличение потока гостей в северную столицу начнётся в феврале-марте 2021 года. Это свидетельствует об осторожном оживлении туридустрии", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в период новогодних праздников, когда в Петербурге действовали жесткие противоэпидемические запреты, отели города были загружены в среднем на 18-20%, загородные гостиницы были заполнены на 25-40%.

С 1 февраля власти города смягчили ограничения: теперь предприятия общепита могут работать круглосуточно, театры, концертные площадки, кинотеатры заполнять залы на 50%. Ранее были сняты ограничения и в сфере туризма.