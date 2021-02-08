Рейсы будут выполняться еженедельно по вторникам. Вылет из Ростова-на-Дону в 14:20, посадка в Минске в 16:55. Вылет в обратном направлении в 17:55, посадка в Ростове-на-Дону в 20:10. Для каждого аэропорта указано местное время.

Как сообщалось, 3 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документы о возобновлении железнодорожного сообщения с Белоруссией, увеличении количества авиарейсов в Минск и возобновлении авиасообщения с Азербайджаном и Арменией. Решение принято по представлению оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону и Краснодара. В 2020 году авиакомпания перевезла 1,22 млн человек, что на 2,1% меньше, чем годом ранее.