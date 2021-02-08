«Это по-настоящему исторический момент, когда для обсуждения туризма на Байкале встречается руководство сразу двух регионов – Бурятии и Иркутской области. Уникальный Байкал необходимо развивать как единое туристическое пространство на базе общей концепции пространственного развития с фокусом на устойчивый туризм как одну из ключевых отраслей экономики Байкала», — сказала на встрече с руководством регионов глава Ростуризма Зарина Догузова.

Она отметила, что для этого потребуется развивать межрегиональные маршруты, их инфраструктуру, а также логистику с учетом нагрузки на экосистемы.

«Сегодня мы впервые официально закрепили партнерские отношения в сфере туризма на Байкале с нашими ближайшими соседями, Иркутской областью. Мы продолжим развивать отрасль более комплексно при поддержке Ростуризма: в общем ключе продвигать бренд «Байкал», совершенствовать законодательство в области туризма, разработаем общий подход к созданию туристской инфраструктуры, будем обмениваться опытом и так далее», – пояснил глава Бурятии Алексей Цыденов.

По словам первого заместителя губернатора Иркутской области Константина Зайцева, подписание протокола о сотрудничестве – это новый подход во взаимодействии с органами власти и другими заинтересованными сторонами. «Это новые подходы в формировании межрегиональных туристических продуктов, маршрутов, отвечающих современным тенденциям и спросу», — уточнил он.

Зайцев добавил, что в проекте стратегии социально-экономического развития Иркутской области до 2036 года планируется увеличение турпотока в регион до 3,3 млн человек, создание более 29 тыс. рабочих мест, увеличение доли туризма в ВРП до 1,5%.