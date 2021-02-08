Выполнение рейсов запланировано с частотой раз в неделю, время в пути составит около трех часов. Вылет из Нижнего Новгорода — по пятницам в 23:30, обратно — по субботам с вылетом из Еревана в 04:25. Полеты будут выполняться на воздушных судах Embraer 190 вместимостью 110 пассажиров.

Пресс-служба напоминает, что маршрут в Армению станет первым международным направлением из нижегородской воздушной гавани после длительного перерыва. Решением правительства РФ аэропорт Нижнего Новгорода получил разрешение возобновить обслуживание международных рейсов с 8 февраля.

На сайте нижегородского аэропорта также появился в расписании рейс авиакомпании Nordwind Airlines в г.Ош (Киргизия) с частотой 1 раз неделю с 20 февраля, вылеты из Нижнего Новгорода планируются по субботам в 23:55.

В пресс-службе нижегородского аэропорта "Интерфаксу" уточнили, что авиакомпания "Икар" в 2019 и 2020 годах также работала на маршруте Нижний Новгород — Ереван, прекратила выполнять рейсы в середине марта 2020 года из-за ограничений, связанных с пандемией. В г.Ош в 2019-2020 годах рейсы из Нижнего Новгорода не выполнялись.

Авиакомпании Nordwind и Pegas Fly работают в альянсе. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", Nordwind контролирует глава и бывшая совладелица туроператора Pegas Touristik Каринэ Букрей. Собственник Pegas Fly — Ванда Букрей.