Речь идет о рейсах из Красноярска в Братск, Екатеринбург, Иркутск, Новосибирск, Омск, Сочи, Симферополь, Томск и Тюмень.

Полеты в Екатеринбург (время в пути — 3 часа 15 минут), Иркутск (1,5 часа), Новосибирск (1,5 часа), Омск (2 часа 20 минут), Томск (1 час 15 минут) и Тюмень (2 часа 45 минут) будут выполняться ежедневно на SSJ-100 (в Новосибирск — и на Boeing-737-800), при этом рейсы до Иркутска и Новосибирска в большинстве случаев заявлены два раза в день.

Рейсы Красноярск-Братск запланированы по вторникам, четвергам и субботам на SSJ-100. Время в пути — 1 час 15 минут.

Улететь из Красноярска в Симферополь самолетами "Аэрофлота" можно будет по понедельникам, средам, пятницам и субботам, в Сочи — ежедневно, кроме пятницы. Длительность полета до курортных городов — около 6 часов, за этими маршрутами закреплены самолеты Boeing-737-800.

Ранее сообщалось, что международный аэропорт Красноярск (ООО "Аэропорт Емельяново") согласовал "Аэрофлоту" слоты для рейсов из регионального хаба авиакомпании. В презентационных материалах аэропорта сообщалось о 10 направлениях, которые группа "Аэрофлот" намерена открыть в 2021 году из Красноярска: Улан-Удэ, Иркутск, Екатеринбург, Новосибирск, Благовещенск, Братск, Тюмень, Омск, Симферополь и Сочи.

О планах создания в Красноярске авиахаба — узлового аэропорта, используемого для стыковочных рейсов, — "Аэрофлот" объявил летом 2018 года. В настоящее время компания летает в Красноярск только из своего базового аэропорта "Шереметьево". Входящие в группу "Аэрофлот" авиакомпании "Победа" и "Россия" выполняют рейсы, соответственно, из Москвы ("Внуково") и Санкт-Петербурга ("Пулково").

"Аэрофлот" дважды переносил открытие авиахаба в связи со сложной эпидемиологической обстановкой и резким снижением пассажиропотока: с 29 марта на 1 июня 2020 года и с июня 2020 года на июнь 2021 года.

Аэропорт "Красноярск" — 15-й по пассажиропотоку аэропорт России, сотрудничающий с 26 российскими и зарубежными авиакомпаниями. Базовый перевозчик — NordStar.