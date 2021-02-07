«Мы хотели бы в этом году продолжить эту самую востребованную меру поддержки, ее выше всего оценил и бизнес, и туристы. Нами уже подготовлены правила на представление этой субсидии, мы надеемся в феврале стартовать с очередным третьим этапом туристического кешбэка», — сказала она.

Догузова подчеркнула, что основные условия программы будут теми же, что и на втором этапе, прошедшем в октябре-декабре 2020 года.

Согласно правилам, минимальный период проживания для участия в программе составит не менее двух ночей. Приобрести турпакет можно только у туроператоров, которые входят в единый федеральный реестр. Санатории смогут предложить свои услуги только при наличии лицензии на осуществление медицинской деятельности.

Помимо туроператоров, отелей и санаториев, которые участвовали в первых двух этапах распродажи туров с кешбэком, теперь в акции смогут принять участие детские лагеря.

Турист должен приобрести путешествие в период действия программы, который определит Ростуризм. Оплатить его можно только через карту "Мир", зарегистрированную в программе лояльности. Срок возврата средств на карту не должен превышать пяти дней. Выплата осуществляется в размере 20% стоимости поездки, но не более 20 тыс. рублей за одну услугу на одну карту.

В январе 2021 года Ростуризм разослал туроператорам, отельерам и санаториям предложения по участию в третьем этапе распродажи туров по России с кешбэком. Как следует из письма, датой, до которой туристы должны будут совершить поездки, приобретенные в рамках акции, ведомство предложило установить 20 июня 2021 года.