«В целом про полное восстановление отрасти сейчас говорить рано. Внутренний туризм, скорее всего, полностью восстановится в 2022 году, международный – в 2023 году», — сказала она в воскресенье на конференции по развитию межрегионального туризма «Внутренний туризм — новые возможности».

Догузова напомнила, что восстановление отрасли началось с июля 2020 года. «Нам по итогам прошлого года удалось восстановить внутренний турпоток практически на 60%. Это на самом деле очень хороший результат, если смотреть в целом по миру, как страны выходили из кризиса. Не зря мы вошли в тройку европейских стран по темпам восстановления внутреннего туризма», — отметила она.

«Если говорить про 2021 год, то мы рассчитываем, что у нас локдауна не будет, и ожидаем рост турпотока в районе 15-20% к уровню прошлого года», — сообщила глава Ростуризма.

По ее словам, падение по городам в 2020 году было безусловно больше, чем по курортным территориям. «По нашим данным, по итогам года около 70% курортных территорий восстановилось, в то время как в крупных городах падение более существенное и восстановились они гораздо меньше. С учетом ожидаемого прироста наиболее востребованные курортные территории, возможно, уже в этом году подойдут к полному восстановлению внутреннего туризма», — заключила Догузова.

Ранее советник главы Ростуризма Юлия Рыбакова сообщила, что Россия вошла в тройку европейских лидеров по темпам восстановления внутреннего туризма в 2020 году после Италии и Франции.