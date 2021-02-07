«У нас очень большое снижение, почти на 70% в целом. По показателям, которые мы получили за прошлый год, Санкт-Петербург посетили 2 млн 900 тыс. туристов, из них почти полмиллиона — это иностранцы, которые смогли прибыть на территорию Петербурга в первые три месяца до пандемии», — сказала она на конференции по развитию межрегионального туризма в России «Внутренний туризм — новые возможности».

По словам Гвичии, падение иностранного турпотока составило 82%, российского — почти 70%.

«Но на удивление этот год оказался очень показательным по тому, как меняется туристский продукт и потребности туристов. Время пребывания увеличилось на территории Петербурга и увеличился чек. Это является очень важным для нас, так как туризм — это вклад в экономику и возможность аргументировать, что туризм является стратегически важным направлением для развития территории. Цели прибытия тоже стали иными, все-таки отразилась пандемия на выборе многих туристов», — добавила замглавы комитета по развитию туризма.

По ее словам, программа кешбэка увеличила объемы семейного туризма в Санкт-Петербург, но чаще всего гости размещались у родственников и приезжали с деловыми целями либо на обучение.