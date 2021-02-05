На сайте ведомства говорится, что предложения и замечания принимаются до 3 марта включительно.

Из опубликованных министерством материалов комплексного экологического обследования Кольского научного центра РАН (КНЦ РАН) следует, что природный парк будет состоять из трех кластеров общей площадью 3 тыс. 129 га.

Как установили ученые КНЦ РАН, всего в пределах будущего парка обнаружен 31 вид из Красной книги Мурманской области и семь видов из Красной книги России. Кроме того, вблизи Териберки в 2010 году во время прокладки дороги для нужд Штокмановского месторождения была обнаружена стоянка древнего человека из 14 жилищ, где археологи собрали 160 тыс. исторических находок.

В рамках подготовки комплексного экологического обследования ученые КНЦ РАН провели опрос местного населения, в результате которого более 90% опрошенных подтвердили, что турпоток в Териберку в последние пять лет вырос. Такая же доля опрошенных согласна, что эта территория нуждается в охране от неконтролируемого туризма.

"Существенно увеличившийся туристический поток опрошенные склонны характеризовать скорее как отрицательное явление, нежели положительное", — говорится в материалах КНЦ РАН.

Среди проблем, которые озвучили респонденты, был мусор от туристов, неконтролируемая рыбалка, отсутствие туалетов. Кроме того, негативное отношение местных жителей вызывает поведение иностранных путешественников.

"Поведение гостей из других государств (в частности из Китая),отличающихся иными культурными практиками, вызывает в большинстве случаев отторжение и неприятие", — отмечают ученые.

В КНЦ РАН предлагают в будущем природном парке делать ставку на научно-познавательный туризм, обучать гидов для грамотной работы с туристами, проложить экотропы с информационными стендами, а для туристов, которые приезжают с ночевкой, обустроить бивуаки и туалеты.

Предполагается, что на территории природного парка будет создана охранная зона на площади 804,5 га, где будет запрещена добыча полезных ископаемых и взрывные работы, строительство промышленных объектов, работы с нанесением вреда ландшафту.

Также будет запрещено бесконтрольное нахождение в охранной зоне, исключение будет действовать для работников охранной зоны, жителей Териберки и их близких, владельцев недвижимости.

В ноябре 2020 года заместитель председателя КНЦ РАН по научной работе Евгений Боровичев сообщил "Интерфаксу", что емкость туристического потока в Териберку почти исчерпана. Ученые подсчитали, что с учетом экологических аспектов предельная емкость села определена на уровне 50 тыс. туристов в год, а, по данным властей Мурманской области, турпоток в Териберку уже достиг 40 тыс. человек.

Как сообщалось, в 2020 году ученые КНЦ РАН вели проектирование природного парка на территории Териберки. Они обнаружили, что там есть исторические места гнездования кречета, орлана-белохвоста и сапсана, произрастают родиола розовая, валерьяна бузинолистная, гроздовник многораздельный, редкий гриб клавикорона тисовая, занесенные в Красную книгу мхи и лишайники.

Ранее зампредседателя КНЦ РАН по научной работе Евгений Боровичев сообщал журналистам, что вследствие антропогенной нагрузки в Териберке уже зафиксировано снижение количества краснокнижных растений и мхов, а самые популярные среди туристов места вытоптаны вплоть до торфа.

При этом при проектировании парка ученые не хотят вводить много запретительных мер, а хотят создать ряд регулирующих правил, чтобы туристы и впредь могли ехать Териберку, чтобы увидеть Северный Ледовитый океан, но уже без вреда для природы.

12 июня 2020 года власти Мурманской области объявили, что к лету 2021 года совместно с экологами намерены создать Особо охраняемую природную территорию в поморском селе Териберка.

К работе над созданием природного парка подключены областная дирекция ООПТ, WWF, а также комитет по туризму и министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области.

В 2015 году Териберка стала широко известной благодаря фильму Андрея Звягинцева "Левиафан". В этот же год в селе начали проводить фестиваль "Териберка. Новая жизнь", в 2019 году переименованный в Арктический фестиваль "Териберка".

Считается, что селу Териберка около 150 лет, однако первые упоминания о нем относятся, по разным данным, к началу XVI или началу XVII века. В первой половине XX века в Териберке был создан колхоз. На левом берегу села, в так называемом Лодейном, появились судоремонтные мастерские и рыбообрабатывающий завод. В это время в селе были развиты тресковые и акульи промыслы, шла торговля. Промыслом также занимались норвежцы, имевшие в Териберке факторию и магазин.

Расцвет села пришелся на 40-60-е годы прошлого века, когда в Териберке действовало два рыболовецких колхоза, два рыбозавода, молочно-товарные фермы, птицеферма, существовало крупное поголовье оленей, работала ферма по разведению норки, развивались судоремонтные мастерские.

В 2000-х планы по развитию Териберки были связаны с проектом строительства в поселке морского порта для перевалки сжиженного природного газа со Штокмановского месторождения, который позже был закрыт.

По данным Всероссийской переписи населения за 2010 год, в Териберке проживали 1025 человек.