"Чартерную программу этого года мы начинаем с зимнего Байкала. Здесь сейчас начинается высокий сезон. Февраль-март – это время, когда можно увидеть голубой лед самого большого озера на планете, а также доступны все виды активного зимнего отдыха. Программа стартует уже в эти выходные из Москвы и Екатеринбурга", — сказала она журналистам в пятницу.

Как подчеркнула Догузова, опыт прошлого года показал, что запуск чартеров позволяет в два раза снизить стоимость поездки для конечного потребителя.

"Мы планируем постоянно расширять чартерную сеть и охватить чартерным сообщением все основные туристически привлекательные направления страны, чтобы можно было начинать путешествие из большинства крупных городов. Для этого мы подготовили специальные субсидии для туроператоров", — добавила она.

Первые в зимнем сезоне чартеры туроператора TUI Россия на Байкал отправятся 6 февраля. Полеты в Улан-Удэ будут организованы из Москвы и Екатеринбурга. Программа рассчитана на 8 дней/7 ночей, в нее входят посещение города Улан-Удэ и озера Байкал, этнографические экскурсии. Путешественникам также доступны межрегиональные маршруты: можно несколько дней провести в Иркутске и покататься на горных лыжах на курорте Соболиная гора.

Стоимость тура на 8 ночей составит от 24 тысяч рублей на человека (при двухместном размещении) из Москвы, что почти в два раза дешевле самостоятельного бронирования поездки. Цены на программы из Екатеринбурга начинаются от 18 тысяч рублей (при двухместном размещении).

Впервые чартерная программа на Байкал из Москвы была организована летом 2020 года. Благодаря поддержке Ростуризма и правительства республики туроператору TUI удалось снизить цены на путевки почти вдвое. За июль-сентябрь компания отправила в Бурятию около 2 тыс. туристов.