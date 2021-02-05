"Речь идет о возвращении в муниципальную собственность двух фахверковых складов в поселке Железнодорожный и так называемого Дома Армина Мюллера-Шталя в городе Советск. Основанием для судебных исков стал тот факт, что собственники этих зданий, которые является объектами культурного наследия регионального значения, не выполняют взятых обязательств по их сохранению и восстановлению. Исторические здания фактически разрушаются и могут быть вскоре потеряны безвозвратно", — сказал Лысков.

По его словам, власти неоднократно пытались побудить владельцев к реальным работам на объектах, получая соответствующие заверения. К этому процессу была даже подключена прокуратура, которая вынесла соответствующее постановление. Однако, на объектах царит разруха и запустение. И это при том, что каждый из них находится в центре города и поселка, представляя собой большой интерес, как потенциальный и перспективный объект для развития туризма и общественной среды.

До этого момента власти лишь однажды изымали аналогичные объекты из частной собственности. В курортном Зеленоградске "Дом звездного неба" перешел в собственность муниципалитета, который сумел разработать проект его реконструкции.

"Региональная Служба госохраны объектов культурного наследия при активной поддержке губернатора приложит максимум усилий для поиска инвесторов, которые могли бы заинтересоваться этими историческими объектами. Тем более в области разработан ряд программ, направленных на решение проблемы аналогичных комплексов", — добавил пресс-секретарь.

Он также отметил, что за 2020 год Служба оформила 13 предписаний по устранению выявленных нарушений, выдала 13 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства и составила 8 протоколов об административных правонарушениях.