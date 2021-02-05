"Общая площадь нового курортного парка составит 1200 гектаров. К его проектированию тоже приступят в этом году", — говорится в сообщении.

В пресс-службе администрации Железноводска "Интерфаксу" пояснили, что парк будет создан на маршруте велотерренкура. В парке будет организованы места для отдыха для различных групп населения, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее министр туризма и оздоровительных курортов края Александр Трухачев сообщал "Интерфаксу", что велотерренкур будет построен в "зеленых" зонах курортов Кавказских Минеральных Вод к 2024 году, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных субсидий из бюджета РФ на реализацию этого проекта.

По словам министра, маршрут свяжет достопримечательности Лермонтова, Железноводска и Минераловодского городского округа, объединит пять гор: Бештау, Железную, Развалку, Змейку и Машук. Проект включает строительство новой трассы на 54 км и 41 остановку с инфраструктурой и туристической навигацией "Умный город". Общая протяженность дороги составит 75 км.

При создании велотерренкура будут воссозданы старинные горные маршруты, восстановлена и модернизирована курортная и спортивная инфраструктура. На велотропе предполагается создать 45 смотровых площадок.

Кроме того, велотерренкур будет включать зоны отдыха, событийной и спортивной активности, в том числе кафе, питьевые бюветы, пункты проката спортивного инвентаря и велосипедов.

В январе ГБУ Ставропольского края "Стававтодор" объявило открытый конкурс по выбору подрядчика строительства Кавминводского велотерренкура. Согласно данным единой информационной системы в сфере закупок, цена контракта не должна превышать 2,707 млрд рублей. Прием заявок завершится 9 февраля.