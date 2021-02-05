"Знаменитые музеи Ватикана, Колизей и другие достопримечательности Италии вновь распахнули двери – в основном, для местных жителей. Из-за пандемии они не работали 88 дней – это самый большой срок со времен Второй Мировой войны", — пишет портал.

Как отмечается, большинство музеев пускают посетителей по предварительным броням билетов с указанием временного интервала для входа. Гости свободно гуляют по залам, рассматривая живопись и скульптуры. До пандемии в музеях было почти невозможно выйти от толпы, а очереди на вход стояли часами.

Иностранные туристы Италию посещать пока не могут, все необязательные поездки ограничены. В стране также действует комендантский час: в 18:00 рестораны и кафе прекращают обслуживать посетителей.