"Реабилитация и в целом оздоровление, целью которого является улучшение качества жизни и уровня иммунитета, как основные тренды будут только развиваться, что в свою очередь влияет на спрос на отдых в Крыму весной и осенью — в сезон "здоровья", когда пляжный отдых недоступен. Часть объектов размещения в этом году впервые вышли на 8, а некоторые на 10 месяцев работы", — сказал министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

Всего, по данным министерства, программы восстановления после коронавируса разработали более 40 объектов размещения, еще 10 — работают над этим. Первые такие курсы реабилитации были запущены еще летом, с тех пор спрос на них по ряду объектов вырос более чем в два раза.

Один из первых санаториев, запустивших "постковидную" программу, — "Алушта". По словам замдиректора по маркетингу и продажам Валерии Волковской, спрос на нее заметно вырос осенью.

"Она повысила спрос в межсезонье, потому что осенью и весной процесс лечения наиболее эффективен. В итоге осенний показатель загрузки вырос по сравнению с 2019 годом. Сейчас на эту программу приходится половина спроса — большое количество запросов поступает от организаций, которые планируют отправлять на оздоровление сотрудников", — отметила представитель санатория.

В санатории "Форос" спрос на лечение органов дыхания также начал расти осенью, сейчас эта программа интересует 80% клиентов.

"Основной спрос пришелся на январь — у нас в три раза выросли продажи тарифа с лечением по сравнению с предыдущими годами. Если раньше в январе в основном ехали погулять, потусоваться, порелаксировать, то сейчас это все-таки целенаправленное лечение. Люди стали больше заботиться о своем здоровье", — сказала замдиректора по коммерции Татьяна Клименко.

Санаторий "Сакрополь", специализирующийся на лечении сакской грязью, запустил программу только в начале года, но уже зафиксировал высокий спрос на нее.

"На эту программу приходится каждый третий запрос — звонки поступают ежедневно. Новое направление дало небольшой толчок в сторону межсезонья. Заметно, что люди стали больше заботиться о своем здоровье", — уточнила начальник отдела маркетинга и реализации путевок Галина Дуденко.

Согласно рекомендации Минтуризма Крыма, врачи санаториев разрабатывают программы реабилитации совместно с научно-исследовательскими институтами. Оздоровительные процедуры проводятся в комплексе с климаторепатией, поскольку полуостров исторически является регионом, благоприятным для лечения заболеваний дыхательных путей.