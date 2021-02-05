Показатель в абсолютном выражении в МАА не уточнили.

Трафик на внутренних воздушных линиях сократился в прошлом месяце лишь на 4% г/г. Однако перевозки по зарубежным маршрутам, ограниченным из-за пандемии COVID-19, по-прежнему сильно проседают — на 85% г/г, отметили в ассоциации.

Как сообщалось, в декабре пассажиропоток крупнейших аэропортов, по данным МАА, снизился на 38% г/г, за весь 2020 год — на 46%.

Статистика пассажиропотока аэропортов включает перевозки не только российских, но и иностранных авиакомпаний. Российские перевозчики по итогам 2020 года обслужили 69,2 млн пассажиров, что также на 46% меньше, чем годом ранее, сообщала Росавиация. Оперативные данные за январь ведомство пока не публиковало.