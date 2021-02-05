В конце января Сейшелы предложили путешественникам особые условия въезда. Эти острова в Индийском океане к востоку от Африки могут посетить туристы с прививками от COVID-19 (вакцина "Спутник V" подойдет). Нужно сделать две прививки, а потом подождать еще 14 дней. Сертификат о вакцинации, а также отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 перед поездкой нужно загрузить на специальный правительственный портал, после чего оплатить 45 евро за рассмотрение документов. Эти правила будут действовать как минимум до середины марта.

Кроме того, туристам нужно забронировать размещение в одобренной правительством гостинице, гестхаусе или апартаментах – таких объектов более 500.

"Интерес к направлению от тех, кто прошел вакцинацию, есть. Но в реальные брони это пока не переходит: до середины февраля на Сейшелах действуют ряд ограничений и режим самоизоляции, не все рестораны, магазины и парки работают. Думаю, к середине марта ситуация изменится", — сообщила Макаркова.

Со ссылкой на принимающую компанию она рассказала, что к началу февраля на островах провакцинировали уже 30% населения, а к середине марта прививки получат 75% (этого достаточно для выработки коллективного иммунитета – ИФ), в том числе, все работники туристической сферы. У туристов не будут спрашивать свидетельства о вакцинации, будет достаточно отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.

"Тем, кто хочет отдохнуть на Сейшелах уже сейчас, необходимы сертификаты о вакцинации на английском языке. Документ на русском не подойдет – нужен перевод на английский, лучше заверенный", — отметила Макаркова.

Отрицательный тест на COVID-19 также необходим на английском – получить такой документ без проблем можно в коммерческих сетевых лабораториях. Справка должна быть сделана не ранее 72 часов до вылета.

Как отметили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), сложнее всего сейчас дела обстоят с перелетом на Сейшелы – "Аэрофлот" не торопится с запуском прямых рейсов. Перелет из Москвы на острова со стыковкой занимает 12 часов, перевозку осуществляет авиакомпания Emirates, с начала марта к ней добавится Qatar Airways.

Отели на Сейшелах сейчас работают с загрузкой менее 20%, поскольку нет потока из стран Западной Европы, которые являются для островов главным въездным рынком. Тем не менее, они без проблем обслуживают немногочисленных гостей. А в июле даже готовится к открытию отель 5* Deluxe цепочки Hilton — LXR by Mango House.

"Отдых на Сейшелах нельзя назвать дешевым: 6 ночей в отеле 5* с завтраками обойдутся в 197 тыс. рублей на человека. Сюда входит перелет Emirates и размещение в номере категории "King Garden Villa". Тем не менее, ассортимент широкий – можно выбрать из 70 отелей на 14 островах категорий от 5* Deluxe до апартаментов", — добавила Макаркова.

Сейшелы — архипелаг в Индийском океане, к востоку от Африки, состоящий из 115 островов. Здесь много пляжей, коралловых рифов и заповедников, в которых водятся редкие виды животных, в том числе гигантские черепахи. Туристы любят заниматься здесь дайвингом и снорклингом.

По состоянию на 5 февраля на островах зарегистрировано менее 1,3 тыс. случаев COVID-19, скончалось пять человек.