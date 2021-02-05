Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737 три раза в неделю — по понедельникам, четвергам и субботам — и продлятся до 30 октября.

Время вылета из Санкт-Петербурга запланировано на 0:25, из Томска — на 9:35 (время местное). Время в пути составит 4 часа 5 минут.

Как сообщалось, данный маршрут Nordwind Airlines опробовала в новогодние каникулы, осуществив четыре рейса в каждом направлении.

Регулярные рейсы из Петербурга в Томск выполняются не постоянно: последний раз на этом маршруте летали "Уральские авиалинии" в 2017 году с частотой 1-2 раза в неделю. В настоящее время рейсы на этом маршруте никто не выполняет.