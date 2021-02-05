"Пассажиропоток поездов и экспресс-автобусов "Аэроэкспресс" составил 5,4 млн человек", — сообщили журналистам в компании.

В 2019 году "Аэроэкспресс" перевез 12,2 млн человек, таким образом, снижение в 2020 году составило 56%.

"Несмотря на то, что ситуация с авиаперелетами остается нестабильной, нам удалось восстановить пассажиропоток до устойчивого уровня после почти полного спада в апреле-мае, когда авиасообщение было практически прекращено. Мы прогнозируем, что полное восстановление произойдет в 2022 году. Наша задача в текущих условиях — обеспечивать безопасный, комфортный и надежный трансфер в аэропорт по доступной цене. Именно на этом сосредоточены все наши нововведения", — отметила генеральный директор компании Алина Бисембаева, слова которой приводятся в сообщении.

По словам Бисембаевой, новый терминал в аэропорту "Домодедово" компания рассчитывает открыть в первом полугодии 2021 года. Ранее сообщалось, что новый терминал может быть открыт в 2020 году.

В планах компании на текущий год также значится реализация нескольких проектов в области модальных перевозок, расширение пула партнеров программы лояльности, развитие цифровых каналов продаж.