"Это позволит горнолыжным курортам Сочи выработать правовой механизм воздействия на любителей экстремального отдыха. На сегодняшний день единственным способом призвать к дисциплине гостя, не соблюдающего режим катания, является временная блокировка ски-пасса за нарушение правил безопасности, установленная внутренними регламентами самих курортов. Законодательную инициативу прорабатывают юристы трех курортов горного кластера, а также специалисты администрации города и депутаты городского собрания Сочи. Совместные предложения рабочая группа представит в ближайшее время", — сообщили в администрации Сочи.

По словам главы города Владимира Пушкарева, задача законодательных изменений – не допускать несчастных случаев в горах.

"Мы видим, что за последние годы значительно выросли уровень и культура катания на горнолыжных курортах Сочи. Но, к сожалению, случаи катания вне трасс фиксируются. Нашу совместную задачу видим в проработке законных механизмов воздействия на таких гостей, чтобы не допускать несчастных случаев, травмирования туристов, а также провоцирования непроизвольного схода лавин в слепых зонах", — заявил он на заседании оперативного штаба по проведению зимнего курортного сезона.

Также на заседании отмечалось, что впервые в этом году горнолыжные курорты вышли на высокий уровень реализации ски-пассов через мобильные приложения и сайты. Доля продаж бесконтактным способом составила 30%. Это позволило минимизировать очереди в кассы на подъемниках и обеспечить дополнительную санитарно-эпидемиологическую безопасность гостей.

В горном кластере Сочи – три горнолыжных курорта: "Роза Хутор", "Красная Поляна" и горно-туристический центр "Газпром". Катание вне маркированных трасс или фрирайд становится все более популярным в последние годы у лыжников и сноубордистов.