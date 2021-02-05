Кризис в авиаотрасли в этом году продолжится из-за закрытых международных направлений. На внутренних линиях усугубляется избыток емкостей, из-за чего снижаются тарифы на перевозку, говорится в презентации, с которой Ким выступил в пятницу на совместном заседании комитета ТПП РФ по транспорту и Союза транспортников России. Цена нефти при этом вернулась на докризисный уровень, отмечают в S7.

Для продления программы субсидирования, по расчетам перевозчика, понадобится федеральная поддержка в размере 12 млрд руб. Распределять субсидии предлагается из расчета 685 руб. за каждого пассажира, "потерянного" в декабре-апреле относительно прошлого года.

В прошлом году государство выделило Росавиации на поддержку авиакомпаний около 21 млрд руб. Сначала деньги распределялись из расчета 365 руб. за каждого пассажира, не перевезенного в феврале-июле 2020 года — за этот период авиакомпании получили около 15 млрд руб. Чтобы распределить оставшиеся деньги, правительство продлило период поддержки до ноября и повысило ставку расчета субсидий до 685 руб. на одного "потерянного" пассажира, предусмотрев для некоторых перевозчиков повышающий коэффициент.

По данным Росавиации, в 2020 году российские перевозчики обслужили 69,2 млн пассажиров, что на 46% меньше, чем годом ранее. Международные перевозки при этом рухнули на 76%, до 13,1 млн человек, внутренние сократились на 23%, до 56,2 млн человек. В 2021 году, по прогнозу ведомства, общий пассажиропоток составит до 80% от показателя докризисного 2019 года, когда было перевезено 128 млн человек.

Помимо субсидий S7 предлагает снизить базовый уровень демпфера, установленный на 2019 год, с 48,3 тыс. до 40 тыс. руб. за тонну авиакеросина с его последующей индексацией в 2020-2024 гг. на уровень инфляции. На керосин, приобретаемый авиакомпаниями в аэропортах ДФО, Крайнего Севера и Арктической зоны, предложено установить отдельный коэффициент возмещения акциза в размере 5,0: в этом случае уровень возмещения повысится до 11,2 тыс. руб. за тонну топлива.