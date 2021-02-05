"Организациям общественного питания, в том числе барам, кафе и ресторанам вновь разрешено работать с 24:00 до 6:00", — сообщается на сайте правительства Приморского края.

Ранее они должны были закрываться до полуночи.

Кроме того, как уточнили в краевом оперативном штабе, документ снимает запрет на работу детских игровых комнат и центров.

Также теперь на торжествах, корпоративах и похоронах могут одновременно присутствовать 50 человек. Раньше — не более 20.

Сохраняется требование соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

Как сообщалось, за сутки в крае зарегистрировано 199 новых случаев COVID-19, за весь период заболели более 37 тыс. человек.