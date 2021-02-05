Рейсы планируется осуществлять два раза в неделю по пятницам и воскресеньям, с вылетом из Красноярска в 15:25 по местному времени и прибытием в Геленджик в 17:15. Обратный рейс будет отправляться в 18:15. Время в пути составит около 6 часов.

На линии будут задействованы воздушные суда Boeing 737-800 вместимостью до 180 кресел.

"Рейсы в Красноярск в прошлом году пользовались большим спросом. Всего за два месяца выполнения данных перелетов на маршруте было обслужено более 2 тыс. пассажиров. Мы рассчитываем, что весенне-летнее расписание 2021 года продолжит пополняться прямыми региональными рейсами", — отметил генеральный директор геленджикского аэропорта Иван Таранченко.

Весенне-летнее расписание 2021 года стартует с 28 марта, действие его продлится до конца октября.

Как сообщалось, NordStar запустила прямое еженедельное авиасообщение между городами 2 августа 2020 года, а спустя почти месяц сообщила об увеличении частоты полетов по маршруту до двух раз в неделю на фоне большой популярности рейса среди красноярцев.