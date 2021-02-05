"Музеи не ограничились трансляцией виртуальных экскурсий, а показали онлайн-аудитории совершенно уникальные проекты. Первоначальные опасения, что доступность культуры онлайн может снизить мотивацию людей посещать учреждения культуры, платить за это деньги не оправдались. Онлайн-проекты повысили лояльность аудитории, не говоря уже о ее расширении в разы. Уже в этом году федеральные музеи приняли более 1,2 млн посетителей и реализовали 284 выставочных проекта", — сказала Любимова, слова которой приводит пресс-службе ведомства.

Любимова уточнила, что с марта 2020 года федеральными музеями было проведено порядка 23 тысяч онлайн-мероприятий, а их посещаемость превысила 300 миллионов.