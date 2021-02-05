Согласно отчету, долгосрочная дебиторская задолженность компании с конца 2019 на конец 2020 гг. выросла на 17%, до 32,8 млрд руб. Увеличение показателя "Аэрофлот" объясняет "согласованным с изготовителями переносом сроков поставки новых воздушных судов на более поздние".

"Ожидаемые сроки поставки — с 2022 по 2025 годы", — сказано в отчете. О каких именно самолетах идет речь, не уточняется.

До COVID-кризиса авиаперевозок "Аэрофлот" заказал и ожидал поставок десятков самолетов, в том числе 22 широкофюзеляжных Airbus A350. В прошлом году компания должна была получить 11 A350, но по факту пришел только один самолет. CFO "Аэрофлота" Андрей Чиханчин говорил в декабре, что компания договорилась о реструктуризации ряда контрактов с лизингодателями, в том числе и по A350. Их поставки перенесены с 2020 на 2021-2022 гг., заявил он на телефонной конференции для инвесторов.

Парк авиакомпании "Аэрофлот" на конец прошлого года состоял из 255 самолетов (годом ранее — из 254): 106 Airbus A320/321, 60 Boeing 737, 52 Superjet 100, 19 Boeing 777, 17 A330 и одного A350.

"Аэрофлот" — крупнейшая авиакомпания РФ, работает в премиальном ценовом сегменте. Входит в одноименную группу, которая также объединяет "Россию" (средний сегмент) и низкобюджетную "Победу". Государство через Росимущество контролирует 57,34% акций в "Аэрофлоте", 1,96% составляют квазиказначейские акции, 0,05% — у менеджмента компании, 40,65% находятся в свободном обращении.