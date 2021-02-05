"В связи с неблагоприятными погодными условиями паром временно не осуществляет движение через Севастопольскую бухту. Катера в настоящее время работают в штатном режиме", — говорится в сообщении.

В случае ухудшения погодных условий, власти планируют вместо катеров запустить автобусы для перевозки горожан и туристов между северной и южной сторонами Севастополя.

Как сообщалось, из-за сильного ветра с дождем паром также не работал три дня на прошлой неделе, один день не ходили пассажирские катера. Кроме того, в прошлую пятницу шторм повредил городскую набережную: предстоит восстановить 150 кв. м покрытия.