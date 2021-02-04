Соответствующий приказ подписан главой Минкультуры РФ Ольгой Любимовой, сообщили в пресс-службе Минкульутры РФ.

"Приказ, подписанный главой Минкультуры России, устанавливает, что по 15 мая 2021 года включительно вводится ограничение на приём организованных групп несовершеннолетних посетителей (до 16 лет) в подведомственных Минкультуры России организациях исполнительских искусств", — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, федеральные музеи, музеи-заповедники, учреждения, осуществляющие выставочную деятельность, должны согласовывать с Комитетом по культуре Санкт-Петербурга максимально допустимое количество посетителей мероприятий, в случае организации мероприятий для посетителей более 50 человек.

Также, согласно приказу, наряду с федеральными театрами, разрешается одновременное присутствие зрителей в филармониях, концертных залах, цирках, подведомственных Минкультуры России, в количестве не более 50% от их общей вместимости.

"Мы постоянно были на связи в такое непростое время с федеральными учреждениями, расположенными в Санкт-Петербурге, городскими властями, и были нацелены, в первую очередь, на обеспечение безопасности граждан. Постепенно расширяются возможности для посещения офлайн музеев города, театров, кинотеатров, потихонечку возвращается жизнь. Это позитивные известия из Санкт-Петербурга", — сказала Любимова, слова которой привели в пресс-службе.

Как отметил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, которого также цитирует пресс-служба Минкультуры, "профессиональное сообщество и зрители, посетители музеев ждали этого решения, соблюдая все ограничения, с которыми мы уже привыкли справляться". "Нам пока еще рано говорить о полном их снятии, ведь санитарно-эпидемиологическое состояние в каждом регионе сейчас разное. Нужно набраться терпения и радоваться, когда появляется возможность ослабления ограничений", — заявил Пиотровский.

Ранее сообщалось, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес изменения в постановление правительства Санкт-Петербурга, согласно которым по 15 мая продлевается запрет доступа организованных групп детей до 16 лет в театры и цирки, подведомственные комитету по культуре. Также был отменен запрет на проведение в помещениях мероприятий, численностью более 50 человек. При этом требования к проведению как в помещениях, так и на открытом воздухе любых мероприятий численностью более 50 человек сохраняются, максимально допустимое количество посетителей определяется исполнительными органами государственной власти Санкт Петербурга, исходя из конструктивных и иных особенностей места проведения мероприятия, наличия необходимого оснащения, а также достаточности сил и средств, обеспечивающих безопасность его проведения.