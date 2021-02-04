"Мы рады объявить о возобновлении полетов в Москву со 2 марта. Три рейса в неделю позволят соединить Россию с прекрасными курортами Мальдив, Сейшел и Занзибара", — сообщает перевозчик в Twitter.

Полеты будут выполняться в аэропорт "Домодедово" по вторникам, четвергам и субботам на самолете Airbus A320 вместимостью 132 пассажира.

Россия с 27 января возобновила авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром. На направлении Москва — Доха разрешено выполнять три рейса в неделю. При этом въезд в Катар в настоящее время разрешен только гражданам этой страны, Бахрейна, Кувейта, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии. Всех прибывающих отправляют на карантин.