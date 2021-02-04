"Если тренд этот (на снижение заболеваемости) сохранится, то, действительно, к маю основные ограничения уже будут сняты", — сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в четверг.

"Они и сегодня сняты, но есть ещё целый ряд ограничений, которые сказать, что возвратили нас к полноценной жизни, — нет, нельзя, конечно. Город по-прежнему отказывается от массовых мероприятий, фестивалей, концертов, к которым москвичи уже тоже привыкли", — добавил он.

Вместе с тем, по его словам, если строить планы на лето, то они будут зависеть не только от ситуации в России, но и в других странах.

"Я думаю, что планы на лето будут зависеть не только от нас, я думаю, в России все будет более-менее нормально к лету, а как будет в других странах, — я не знаю, потому что у нас же сегодня россияне планируют свои отпуска не только в границах нашей страны, но планируют поехать за рубеж. Я надеюсь, что и там ситуация значительно будет лучше", — сказал Собянин.

Он также сообщил, что пока отменять запрет на массовые мероприятия в городе, несмотря на улучшение ситуации с коронавирусом, рано.