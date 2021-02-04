Компания напоминает, что ретропоезд на паровозной тяге "Рускеальский экспресс" отправился в первый рейс из карельского города Сортавала в горный парк "Рускеала" 1 июня 2019 года. С начала запуска им воспользовалось свыше 120 тыс. пассажиров.

"Сегодня это единственный в России ежедневный маршрут на паровозной тяге. В составе ретропоезда курсируют купейные вагоны и вагон-ресторан, стилизованные под "Николаевский экспресс", — говорится в сообщении.

Ретропоезд отправляется ежедневно от станции "Сортавала" в 10:40 и прибывает в горный парк "Рускеала" в 11:50. Из парка поезд отправляется в 17:30, прибывая на станцию "Сортавала" в 18:35. График "Рускеальского экспресса" разработан с учетом пересадки на поезд "Ласточка" сообщением Санкт-Петербург – Сортавала.

Всероссийская туристская премия "Маршрут года" учреждена как отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого всероссийского конкурса проектов за достижения в области создания и развития туристских маршрутов. Премия учреждена в 2014 году. В 2020 году на соискание премии было подано 442 проекта из 62 регионов России. По итогам заочной экспертной оценки поданных на конкурс материалов, были отобраны 300 проектов-финалистов из 62 регионов России.