"В конце января популярную у туристов "слоновью гору" в провинции Цзянси на востоке Китая решили "одеть" в гигантскую тканевую медицинскую маску, чтобы привлечь внимание к соблюдению мер безопасности во время пандемии. Была изготовлена маска размером 12х9 метров, что соответствует примерно 10 тысячам обычных масок. Был установлен мировой рекорд, который внесли в Книгу Гиннесса", — пишет портал.



Но достижению обрадовались не все.



"Пользователи сети сочли гигантскую маску пустой тратой ресурсов. Некоторые из них посоветовали руководству достопримечательности строже проверять на коронавирус своих посетителей вместо того, чтобы устраивать "бессмысленные" акции", — отмечает портал.



Сейчас для входа в природный парк гости обязаны предъявить ПЦР-тест на COVID-19, сделанный в течение недели.



"Но были и те, кому маска понравилась. Они сочли акцию креативной и интересной. Руководство парка в свою очередь призвало "одеть" в маски и другие достопримечательности в стране, чтобы привлечь внимание к этому защитному средству", — сообщает портал.



Цзянси – провинция на юго-востоке Китая, славится своими пасторальными пейзажами – рисовыми полями, реками и горами. Расположена относительно недалеко от популярных у туристов Гонконга, Тайваня и Гуанчжоу.