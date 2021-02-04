"Полеты будут осуществляться дважды в неделю — по понедельникам и четвергам. Прибытие первого рейса авиакомпании в Баку состоится 18 февраля в 1:25, вылет из столицы Азербайджана — в 2:55 по местному времени", — рассказали в аэропорту.

В воздушной гавани подчеркнули, что с 17 февраля к выполнению специальных рейсов по маршруту также приступает авиакомпания AZAL. "Полеты с частотой два раза в неделю — по средам и воскресеньям — будут осуществляться в аэропорт "Домодедово", — подчеркнули в аэропорту.

Помимо граждан Азербайджана, на рейсы Москва — Баку допускаются следующие категории граждан: сотрудники и руководители дипломатических представительств и консульств в Азербайджане и члены их семей; иностранцы, члены семьи которых (супруги, родители или малолетние дети) являются гражданами Азербайджана; иностранцы, имеющие разрешение на работу в Азербайджане; иностранцы, имеющие постоянный или временный вид на жительство в Азербайджане; иностранные студенты, обучающиеся в вузах Азербайджана.