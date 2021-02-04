"В нынешнем году расписания наших аэропортов пополнятся новыми маршрутами. Жители и гости края смогут из Минеральных Вод отправиться в Белгород, Волгоград, Курск, Липецк, Чебоксары, Элисту и Ярославль. В Махачкалу теперь можно будет улететь не только из Минвод, но и из Ставрополя", — написал Владимиров на своей странице в инстаграме.

В министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона "Интерфаксу" уточнили, что также в 2021 году авиарейсы из Ставрополя в Санкт-Петербург станут ежедневными, тогда как ранее выполнялись трижды в неделю. "Кроме того продолжат субсидироваться еще два направления, которые остались востребованы у жителей края с прошлого года. Это Сочи — Ставрополь и Сочи — Минеральные Воды. В частности, из Ставрополя в Сочи в 2021 году можно будет летать круглый год с частотой два раза в неделю", — пояснили в министерстве.

Также в ближайшее время планируется восстановить международные рейсы Минеральные Воды — Стамбул и Минеральные Воды — Ереван.

По итогам минувшего года аэропорт Минвод сократил пассажиропоток на 28,8%, обслужив 1,798 млн пассажиров, аэропорт Ставрополя — почти на 22%, обслужив порядка 338 тыс. человек.