Всего в январе на архипелаг прибыло 92 тыс. иностранных гостей. Россияне лидируют в общей статистике с 22%: из РФ прибыла почти 21 тыс. туристов. На втором месте – Индия с долей в 20%.

"Год начался позитивно: в течение первой недели приехали 20 тыс. зарубежных гостей, и с началом вакцинации их число будет расти", — отмечает портал.

Сейчас на архипелаге полностью функционируют 144 курорта и 324 гестхауса.

По итогам 2020 года Мальдивы приняли 555 тыс. иностранных туристов — на 67,4% меньше, чем в докризисном 2019 году (1,7 млн). Тем не менее, такой результат власти сочли оптимистичным на фоне глобального кризиса из-за пандемии COVID-19.

Границы Мальдивы закрыли в марте 2020 года, затем в июле страна вновь начала принимать иностранцев. Пик прибытий на архипелаг пришелся на декабрь, когда приезжали по 4,2 тыс. человек в день.

"В 2021 году Мальдивы надеются привлечь 1,5 млн зарубежных гостей. Для этого ежедневно должны прибывать в среднем 4 тыс. человек", — пишет портал.