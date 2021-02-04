"Авиакомпания "Белавиа" возобновляет выполнение регулярных рейсов по маршрутам Минск — Санкт-Петербург — Минск и Минск — Ростов-на-Дону — Минск. Также увеличивается количество полетов по маршруту Минск — Москва (аэропорт "Домодедово") — Минск", — уточнили в авиакомпании.

Там рассказали, что полеты в Санкт-Петербург будут выполняться по пятницам. Вылет из Минска в 8:25 и прибытие в аэропорт Пулково в 9:40. Обратный рейс будет осуществляться в 10:30 с прибытием в Национальном аэропорту Минск в 11:55.

Что касается рейса Минск — Ростов-на-Дону — Минск, то он будет выполняться по субботам с вылетом из Минска в 23:30 и прибытием в 1:45 воскресенья. Обратный рейс будет осуществляться по воскресеньям в 3:15 с прибытием в Минск в 5:35.

Полеты из Минска в Москву будут выполняться по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям с вылетом из Минска в 12:35 и прибытием в "Домодедово" в 13:55. Обратный рейс будет осуществляться в 14:45 с прибытием в Национальный аэропорт Минска в 16:05.

В пресс-службе авиакомпании уточнили, что полеты начнут выполняться со следующей недели.

Как сообщалось, премьер РФ Михаил Мишустин в среду подписал документы о возобновлении железнодорожного сообщения с Белоруссией и увеличении количества авиарейсов в Минск.

Так, с 8 февраля 2021 года на взаимной основе будет возобновлено пассажирское железнодорожное сообщение с Белоруссией по маршруту Минск-Москва-Минск и по маршруту Москва-Калининград, Калининград-Санкт-Петербург, предусмотрев остановку поездов в Минске.

Кроме того, с 8 февраля на взаимной основе будет увеличено количество регулярных авиарейсов Москва-Минск с трех до пяти в неделю, а также возобновлено на взаимной основе воздушное сообщение из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга в Минск по одному рейсу в неделю из каждого аэропорта.