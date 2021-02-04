Допуск позволит выполнять до семи полетов в неделю.

Регулярное авиасообщение между РФ и Тунисом, прерванное в марте из-за пандемии COVID-19, на данный момент не возобновлено.

"Аэрофлот" также получил допуски к регулярным рейсам из Москвы в турецкие курортные города Даламан и Бодрум, следует из приказа Росавиации. Их можно будет выполнять в летнем расписании этого года по 7 раз в неделю. Полеты по этим направлениям российское правительство разрешило с сентября.

Входящая в группу "Аэрофлот" "Россия" получила право летать в зимнем расписании по три раза в неделю из Самары, Казани и Уфы в Дубай. Это направление также открыто для регулярных рейсов из РФ.

Третья авиакомпания группы — "Победа" — согласовала увеличение частоты полетов в зимнем сезоне из Москвы в города пока закрытой для регулярного авиасообщения Италии. Речь идет о рейсах в Римини, Бергамо, Геную, Тревизо, Рим и Триест, согласованная с Росавиацией частота полетов — от 3 до 21 раза в неделю.

Факт выдачи допуска не является основанием или решением о возобновлении полетов по тем или иным международным маршрутам, напоминает Росавиация. Воспользоваться допуском перевозчик сможет только при возобновлении авиасообщения.