"Полигон для практической отработки навыков поиска и спасения попавших под лавину людей открыт в цирке Роза на высоте 2100. В программу обучения входит обнаружение с помощью специального бипера, зондирование, откапывание. Тренировочная площадка представляет собой размещенные под снегом передатчики, управляемые с помощью специального пульта. Во время тренировки необходимо найти цель при помощи бипера и прозондировать ее. При попадании щупа в мишень срабатывает сенсор движения, установленный под ней, и передает сигнал на пульт. Таким образом, когда одна цель обнаружена, можно искать следующую", — рассказали в пресс-службе.

Там подчеркнули, что занятия проходят бесплатно, а число желающих научиться спасать людей после схода лавин постоянно растет.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

"Люди стали серьезнее подходить как с собственной безопасности, так и к безопасности окружающих. Многие хотели бы получить представление о том, как оказать помощь другим в экстремальной ситуации. Мы видим запрос на серьезные знания в этой сфере и рост интереса к профессии лавинщика. Это крайне редкая специальность, и нашим гостям важно, чтобы информацией с ними делился профессионал, для которого горы – это не просто работа, а образ жизни", — сообщил заместитель генерального директора курорта "Роза Хутор" Сергей Чернов.

По информации пресс-службы, сотрудники противолавинной службы курорта подготовили программы тренировок как для начинающих, так и для продвинутых райдеров. До конца марта установлено расписание занятий, они проводятся по предварительной записи по средам и субботам с 13:00 до 15:00. Курс включает теоретическую часть и основную – практическую. Лавинное снаряжение – бипер, лопату и щуп – можно получить на полигоне.

Снежные лавины – опасное природное явление, которое нередко приводит к смерти людей в горах. Так, 20 января на горнолыжную трассу на курорте Домбай в Карачаево-Черкессии сошла лавина, один человек погиб. В ночь на 9 января в пригороде Норильска на горнолыжном курорте "Гора Отдельная" лавина накрыла шесть построек, где находились люди. Под снежными завалами были обнаружены тела женщины, ее полуторагодовалого ребенка и отца семейства. 14-летний сын погибшей семейной пары в тяжелом состоянии был госпитализирован.