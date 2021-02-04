"Прошлый год был одновременно и сложным, и интересным для российского туризма. Спад в экономике и ограничения из-за пандемии привели к снижению въездного потока, но при этом открылись возможности для внутреннего туризма. По темпам восстановления оборотов внутреннего туризма РФ вошла в топ-3 среди стран G20 после Италии и Франции", — сказала она на онлайн-пресс-конференции в четверг.



По ее словам, оборот удалось восстановить до 60% от прошлогоднего, и это "очень хороший показатель".



"В 2020 году государство обратило серьезное внимание на сферу туризма, его вклад в национальную экономику явно недостаточен. Поэтому разработали новый нацпроект, в результате реализации которого к 2030 году будут удвоены поездки россиян внутри страны, число рабочих мест в отрасли и вклад туризма в ВВП России", — напомнила Рыбакова.



Она добавила, что сейчас в РФ также обсуждается внедрение новых видов туризма – креативно-ремесленный, железнодорожный, арктический, экологический. "Есть очень серьезная поддержка федеральных министерств. Открываются колоссальные возможности для реализации проектов", — заключила Рыбакова.