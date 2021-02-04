"В свете рисков, создаваемых новыми штаммами вируса, лидеры ЕС недавно признали необходимость дальнейшего пересмотра критериев, с учётом последних научных рекомендаций, а также введения дополнительных мер предосторожности для необходимых поездок в ЕС. На данный момент вакцинация не считается достаточно надежным параметром", — сказал Боррель в интервью "Интерфаксу".

Он отметил, что в настоящее время в этом контексте невозможно спрогнозировать, когда страны-члены ЕС решат открыть внешние границы Евросоюза для необязательных поездок.

"Потребуются дополнительные обсуждения в контексте дальнейшего развития пандемии. Одну вещь можно сказать наверняка — мы надеемся на скорейшее и безопасное открытие стран, экономик и границ и работаем над этим", — подчеркнул высокий представитель ЕС.

Полный текст интервью Борреля, 4 февраля прибывающего в Москву с первым рабочим визитом с момента вступления в должность, будет опубликован на сайтах interfax.ru и interfax.com в четверг.