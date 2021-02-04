Полеты будут выполняться раз в неделю. Они будут доступны категориям пассажиров, которым разрешен перелет при действующих "ковидных" ограничениях, говорится в сообщении S7.

"Приобрести авиабилеты на рейсы в Москву могут граждане России, а также иностранные граждане, которые имеют право на въезд в РФ. Иностранцам до посадки на рейс необходимо предъявить сотрудникам контроля справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус со сроком действия не более 72 часов", отмечает компания.

Как сообщалось, регулярное авиасообщение между РФ и Греций, приостановленное в марте из-за пандемии COVID-19, будет возобновлено с 8 февраля, но только по маршруту Москва — Афины.

Сейчас европейская чартерная программа S7 включает рейсы из Москвы во Францию (Париж и Ницца), Испанию (Аликанте, Барселона и Малага), Италию (Верона, Рим, Милан, Ольбия, Пиза, Бари), Германию (Дюссельдорф, Мюнхен, Берлин), Австрию (Вена) и Болгарию (Бургас).