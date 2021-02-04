"Программа "Дальневосточный гектар" задумывалась, чтобы люди реализовывали семейные проекты, занимались сельским хозяйством, открывали туристические объекты, строили жилье. И связывали свое будущее и будущее детей с нашими островами. Дальневосточный гектар и складирование нефтяных отходов никак не сочетаются", — цитирует пресс-служба Лимаренко.

Губернатор инициировал обращение в прокуратуру о проведении проверки по этой резонансной ситуации.

По данным пресс-службы, чтобы не допустить возникновения подобных ситуаций в дальнейшем, правительство региона подготовит соответствующую законодательную инициативу по программе "Дальневосточный гектар".

Как сообщила в среду региональная общественная организация (РОО) "Экологическая вахта Сахалина", житель Москвы на взятом им "дальгектаре" площадью более 8,1 тыс. квадратных метров вблизи села Горячие Ключи Ногликского района строит предприятие по размещению, хранению и переработке буровых и нефтяных шламов. Объект возводится вблизи популярнейших Дагинских термальных и минеральных источников, куда приезжают лечиться тысячи людей не только с Сахалина, но и со всего Дальнего Востока. Для сохранения источников еще в 1987 году был создан региональный памятник природы.

Обеспокоенные местные жители обратились за помощью к экологам, те в свою очередь готовят обращение в прокуратуру и контролирующие структуры региона. Сам владелец "дальгектара" Максим Яницкий пояснил экологам, что выбранная им технология безопасна и прошла государственную экологическую экспертизу.