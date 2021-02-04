С 18 февраля ежедневно будет отправляться по одному рейсу из каждого города: с автобусного вокзала Санкт-Петербурга — в 23:30, с автовокзала Минска — в 23:00. Время в пути составит около 11 часов. Место пересечения границы — Долосцы-Юховичи.

На линии будут работать 56-местные автобусы Scania Irizar дочерних предприятий Lux Express Group, расположенных в России и Белоруссии. Их общий парк насчитывает 12 автобусов.

Промежуточные остановки на маршруте пока не предусмотрены перевозчиком. В будущем компания планирует изучить обратную связь от пассажиров и при необходимости добавить одну или две остановки на линии.

В настоящее время маршрутом могут воспользоваться только граждане России и Белоруссии, которым законодательно разрешено пересечение границы между странами. Поездки с туристическими целями пока запрещены.

На маршруте будет действовать динамическое ценообразование при покупке билетов.

"Несмотря на действующие ограничения, мы надеемся на популярность маршрута среди тех граждан, у кого есть родственники в каждой из стран. Уверен, что к моменту открытия границ линия наберет популярность. А затем мы в довольно быстрые сроки сможем достичь здесь уровня загрузки, который до ковидной приостановки был у нас на маршрутах, связывающих Петербург с Таллином, Ригой и Хельсинки", — приводятся в сообщении слова генерального директора АО "Евролайнс" (российское представительство Lux Express Group) Райта Реммеля.