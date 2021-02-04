В мае 2020 года Госдума в первом чтении приняла законопроект, который предусматривает введение обязательного и платного использования единой информационной системы "Электронная путевка", в качестве потенциального оператора которой выступала компания "Национальные туристические технологии" (НТТ). Согласно документу, туроператоры должны вводить в систему данные о каждом проданном пакетном туре. Проект в предложенном варианте не поддержал Ростуризм и турбизнес. В результате второе чтение было перенесено на неопределенный срок.

На этой неделе по инициативе комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи прошло онлайн-заседание рабочей группы "Функционирование единой информационной системы электронных путевок", в котором приняли участие представители комитета, турбизнеса, Ростуризма, отраслевых общественных организаций.

"Представители туриндустрии выступили с консолидированной позицией: электронная путевка должна быть бесплатной для бизнеса, а сама система находиться под управлением и контролем Ростуризма", — сообщила порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Сделать систему бесплатной предлагает и замглавы профильного комитета Госдумы Сергей Кривоносов. "Целесообразно сделать использование электронной путевки для турбизнеса бесплатным. Соответственно эти расходы не будут переложены на потребителя и не приведут к удорожанию турпродукта", — сказал он в ходе заседания.

Кроме того, по словам Тюриной, необходимо провести полноценное тестирование работоспособности всех систем, к которому ведущие игроки рынка пока не допущены. Неотлаженный механизм и случайная ошибка способны привести к колоссальным потерям туроператоров.

"При этом интеграция с системой – это финансовые вложения, независимо от того, будет она платной для туроператоров или нет. В случае крупных компаний расходы могут исчисляться миллионами, поэтому, если будет введена плата за каждую путевку, она ляжет на плечи туристов", — подчеркнула Тюрина.

По ее словам, с учетом чрезвычайно тяжелой ситуации в туротрасли из-за пандемии и предполагаемых сроков выхода из кризиса, систему "Электронная путевка" нельзя делать обязательной до 2023 года.

"Управление системой должно осуществляться Ростуризмом напрямую или через избранного оператора. Также надо проработать вопрос контроля за исполнением закона об электронной путевке. Сейчас средств для этого недостаточно. А если требование использования электронной путевки будет легко обойти, то ее введение только усилит на рынке недобросовестную конкуренцию", — считают в РСТ.

Кривоносов также обратил внимание на проблему защиты персональных данных, передаваемых в систему. "Важна защита персональных данных и сохранение коммерческой тайны. Поскольку информация о клиентской базе, объемах, структуре продаж представляет несомненный интерес для конкурентов, ее надлежит хранить только под строгим государственным контролем", — подчеркнул он.