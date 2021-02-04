Инвестор — компания "Свирь Проект". Гостиничный комплекс из модульных конструкций будет располагаться на выезде из города Лодейное Поле, в непосредственной близости к реке Свирь.

Общая площадь территории, которую займет отель, составит около 40 гектар. Объем инвестиций в проект оценивается в 144 млн рублей, на объекте будет создано 40 рабочих мест.

В планах инвестора уже в 2021 году построить и ввести в эксплуатацию 50 номеров, вторая очередь завершится в 2027 году — весь гостиничный комплекс составит 126 номеров. Также здесь будет построен ресторан, административно-бытовой комплекс и рецепция.

Лодейное Поде расположено в северо-восточной части Ленинградской области на автодороге "Кола" (Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск). Город находится на левом берегу реки Свирь. Основным туристическим объектом города является Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь, расположенный в деревне Старая Слобода в 25 км от города.