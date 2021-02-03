"Новый железнодорожный вокзал "Восточный" строится на базе ТПУ (транспортно-пересадочный узел) "Черкизово" и будет выполнять роль транзитного хаба для движения поездов на восток и использовать 3-й путь на МЦК. Запуск вокзала намечен на конец апреля — начало мая", — сказал Бочкарев.

Он пояснил, что новый вокзал частично разгрузит Курский вокзал для присоединения его к маршрутам МЦД-2 и МЦД-4.

Ранее сообщалось, что РЖД перенесли с марта на конец мая перевод части пассажирских поездов с Курского вокзала Москвы на станцию Черкизово.

"У нас переход на летний график движения осуществляется с последней субботы мая. Поэтому мы с учётом мнения губернаторов, обсуждения с Москвой, обсуждения внутри компании, с нашими строителями договорились, что мы этот переход осуществим с субботы 29 мая, когда полностью будет закончена реконструкция нашего вокзального комплекса "Восточный" терминал Черкизово, чтобы сделать бесшовную пересадку с дальних поездов", — сказал заместитель гендиректора РЖД Дмитрий Пегов.

Руководитель транспортно-инженерного центра Института Генплана Москвы Денис Власов сообщал, что в столице планируется создать два новых железнодорожных вокзала.

"В настоящее время прорабатывается возможность формирования двух новых железнодорожных вокзалов на территории Москвы — Южного и Восточного. Необходимость крупных транспортных хабов на этих направления железной дороги назрела и отвечает перспективам развития столичного транспортного узла", — говорил Власов.