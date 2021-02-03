"Длина участка "Рассказовка" — "Внуково" почти 5 км. Здесь разместятся две станции "Пыхтино" и "Внуково". В 2023 году мы планируем его запустить", — сказал Бочкарев.

По его словам, сейчас ведутся работы по выносу инженерных коммуникаций и устройству ограждающих конструкций на площадках будущих станций.

"Основные трудности при строительстве участка связаны с тем, что он пересекает реку Ликовка. В связи с этим необходимо построить метромост длиной почти 600 метров", — пояснил заммэра.

Станция "Внуково" будет расположена вдоль территории терминала "А" аэропорта и станции аэроэкспресса. Будущую станцию метро планируется интегрировать с инфраструктурой аэропорта и железной дорогой. Проект также предусматривает строительство перехватывающего паркинга.

Сообщалось, что на проектирование и строительство этого участка метро выделено около 34,47 млрд рублей.