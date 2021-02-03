Полеты будут выполняться в аэропорт "Домодедово" два раза в неделю — по средам и воскресеньям.

Пассажирам авиарейса Баку-Москва следует иметь право въезда на территорию России, получить справку об отсутствии коронавирусной инфекции. На результате теста также должен быть указан QR-код, который будет проверяться на стойках регистрации.

Результат теста на COVID-19 для всех пассажиров должен быть действителен в течение 48 часов до вылета.

Пассажиры, прибывшие авиарейсами в Баку, в течение двух недель должны будут находиться в самоизоляции.

Как сообщила в среду пресс-служба правительства РФ, премьер РФ Михаил Мишустин подписал документы о возобновлении железнодорожного сообщения с Белоруссией, увеличении количества авиарейсов в Минск и возобновлении авиасообщения с Азербайджаном и Арменией.

Решение принято по представлению оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

С 15 февраля будет возобновлено на взаимной основе международное авиасообщение с Азербайджаном (Москва-Баку, два рейса в неделю).